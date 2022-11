MARCHÉ DE NOËL Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

32 rue Germini Hopital Val du Madon Mirecourt Vosges

2022-11-25 13:30:00 – 2022-11-27 17:30:00

Hopital Val du Madon 32 rue Germini

Mirecourt

Vosges Mirecourt Marché de Noël.

Salle d’animation à l’Hôpital Val du Madon (Site de Mirecourt).

Objets de décoration, gaufres, pâtés lorrain…

Organisé par l’association la Joie de Vivre et l’hôpital du Val du Madon

Les bénéfices de cette action permettent de financer les projets d’animation tout au long de l’année +33 3 29 37 87 13 Hôpital du Val du Madon et Association la Joie de Vivre

Hopital Val du Madon 32 rue Germini Mirecourt

