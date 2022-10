Marché de Noël Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marché de Noël

Miramont-de-Guyenne, 11 décembre 2022

Hôtel de Ville, Place de l'Hotel de ville, Miramont-de-Guyenne, Lot-et-Garonne

L'Union des Commerçants et Artisans Miramontais en partenariat avec la mairie vous propose un marché de Noël ! De nombreux artisans d'arts et exposants seront présents pour vous permettre de trouver vos cadeaux de Noël. Les enfants aussi pourront trouver leur bonheur : manège, stands sucrés, structure gonflable… et beaucoup de surprises ! À la fin de la journée, tirage de la tombola.

