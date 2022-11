Marché de Noël Minihy-Tréguier Minihy-Tréguier Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

MINIHY TREGUIER

Marché de Noël Minihy-Tréguier, 3 décembre 2022, Minihy-Tréguier. Marché de Noël

Salle des fêtes L’Eventail Minihy-Tréguier Côtes-d’Armor

2022-12-03 – 2022-12-03 Minihy-Tréguier

Côtes-d’Armor Minihy-Tréguier Marché de Noël ouvert aux artisans locaux amateurs ou professionnels.

Petite restauration sur place. +33 2 96 92 31 49 Minihy-Tréguier

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, MINIHY TREGUIER Autres Lieu Minihy-Tréguier Adresse Salle des fêtes L'Eventail Minihy-Tréguier Côtes-d'Armor Ville Minihy-Tréguier lieuville Minihy-Tréguier Departement Côtes-d'Armor

Marché de Noël Minihy-Tréguier 2022-12-03 was last modified: by Marché de Noël Minihy-Tréguier Minihy-Tréguier 3 décembre 2022 Côtes-d’Armor Minihy-Tréguier Salle des fêtes L'Eventail Minihy-Tréguier Côtes-d'Armor

Minihy-Tréguier Côtes-d'Armor