Marché de Noël Miniac-Morvan

2021-12-04 – 2021-12-04

Miniac-Morvan Ille-et-Vilaine Miniac-Morvan Marché de Noël, en extérieur pour réaliser tous vos achats de Noël et crèche vivante.

Animations gratuites pour les enfants tout au long du week-end (structure gonflable, maquillage, sculpture de ballons …) Le samedi soir, descente aux flambeaux, artistes de rue, suivi d’un spectacle puis d’une animation musicale.

Le dimanche, les festivités se poursuivent en présence du Père Noël et d’invités surprise, artistes de rue, concours du pull de Noël le plus moche, concours de dessin pour les enfants. Lots à gagner – Buvette et restauration sur place +33 6 67 07 23 04 Marché de Noël, en extérieur pour réaliser tous vos achats de Noël et crèche vivante.

