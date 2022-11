Marché de Noël Migné Migné Catégories d’évènement: Indre

Migné

Marché de Noël Migné, 3 décembre 2022, Migné. Marché de Noël

Route de Vendoeuvres Migné Indre

2022-12-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-12-03 Migné

Indre Migné Pour vous aider dans la préparation des fêtes : artisans, contes de Noël (16h30), balade en calèche, visite du Père Noël, stands enfants. Sans oublier buvette, vin chaud, repas sur place ou à emporter, gaufres, crèpes, sablés, truffes…. Marché de Noël organisé par l’APE des écoles de Rosnay et Migné. +33 6 12 87 42 78 © APE Rosnay/Migné

Migné

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Migné Autres Lieu Migné Adresse Route de Vendoeuvres Migné Indre Ville Migné lieuville Migné Departement Indre

Migné Migné Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/migne/

Marché de Noël Migné 2022-12-03 was last modified: by Marché de Noël Migné Migné 3 décembre 2022 Indre Migné Route de Vendoeuvres Migné Indre

Migné Indre