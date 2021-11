Marché de Noël Meymac Meymac, 11 décembre 2021, MeymacMeymac.

2021-12-11 09:30:00 – 2021-12-11 17:00:00

Place de l’église, samedi de 14h30 à 20h et dimanche de 9h30 à 17h

Au programme samedi ; de 15h à 17h, bar à ongles, de 16h à 18h maquillage pour enfants, à 17h chorale de Saint-Flour « Si on chantait », de 17h30 à 19h balade à poneys. A 19h spectacle et atelier de bulles géantes suivi à 19h30 d’un lâcher de lanternes, place de l’église.

Dimanche, de 14h30 à 16h30 maquillage pour enfants, à 15h spectacle sous la halle « Les contes de Noël d’Andersen » et de 14h à 17h mur d’escalade avec Sports Nature Haute-Corrèze.

Animations gratuites

Venez flâner dans le centre historique de Meymac à l’occasion du 22ème Marché de Noël. Comme chaque année, artisans et producteurs seront présents durant le week-end pour faire découvrir leur savoir-faire et leurs produits ; poterie décors de table, bijoux, jouets en bois, produits locaux, fromage, foie gras, miel, chocolats, vin chaud, champagne… sans oublier la présence du Père Noël sur les deux jours.

