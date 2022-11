Marché de Noël Merxheim Merxheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

MERXHEIM

Marché de Noël

2022-11-26

Merxheim

2022-11-26 – 2022-11-26 Merxheim

Haut-Rhin Merxheim Vente de créations locales et artisanales. Contes pour enfants et goûter avec le St Nicolas. Jeux du monde. Pâtisseries, petite restauration, vin chaud. Déjeuner le dimanche sur place ou à emporter : 16€ (bouchées à la reine, nouilles, tartes aux fruits) sur réservation. Vente de créations locales et artisanales. Contes pour enfants et goûter avec le St Nicolas. Jeux du monde. Pâtisseries, petite restauration, vin chaud. Déjeuner le dimanche sur place ou à emporter. +33 3 89 76 68 44 Merxheim

