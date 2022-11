MARCHÉ DE NOËL MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022 À PARTIR DE 16H30

2022-12-14 – 2022-12-14 Marché de Noël Mercredi 14 Décembre 2022 à partir de 16h30 16h30 – Petit marché de Murles

Animations : buvette, crèpes,

vin, etc… exposants pour

les cadeaux de Noël,

promenade à poney 18h – Spectacle pour enfants (salle Coquin)

suivi de la distribution des cadeaux aux enfants.

Tombola de Noël 19H – Inauguration en présence des élus et des autorités.

