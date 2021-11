Ménétréol-sous-Sancerre Ménétréol-sous-Sancerre Cher, Ménétréol-sous-Sancerre Marché de Noël Ménétréol-sous-Sancerre Ménétréol-sous-Sancerre Catégories d’évènement: Cher

2021-11-27 09:00:00 – 2021-11-27 18:00:00

Ménétréol-sous-Sancerre Cher Ménétréol-sous-Sancerre La municipalité de Ménétréol-sous-Sancerre organise son marché de Noël, sur la place Roger LAURENT et Route du Canal. Sur place, artisanat local : foie gras, miel, épicerie fine, huîtres … Marché de Noël près du canal latéral à la Loire. de-menetreol.mairie@wanadoo.fr +33 2 48 54 27 34 La municipalité de Ménétréol-sous-Sancerre organise son marché de Noël, sur la place Roger LAURENT et Route du Canal. Sur place, artisanat local : foie gras, miel, épicerie fine, huîtres … © PIXABAY

