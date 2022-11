Marché de Noël Melsheim Melsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marché de Noël Melsheim, 26 novembre 2022

Place de l'Eglise Melsheim

2022-11-26 15:00:00 – 2022-11-26 22:00:00

Bas-Rhin Melsheim 2ème édition du Marché de Noël de Melsheim sur la Place de l’Eglise, le samedi 26 novembre de 15h à 22h. Une vingtaine de stands d’artisans locaux et d’associations seront présents. Des tours à cheval dans le village vous sont proposés, vous pourrez voir des animaux de la ferme et aussi, le Saint Nicolas ! Buvette et restauration sur place : jus de pomme chaud, vin chaud, bières artisanales*, crêpes… *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. +33 3 88 91 52 62 Melsheim

