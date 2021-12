Melleroy Melleroy Melleroy Marché de Noël Melleroy Melleroy Catégorie d’évènement: Melleroy

Melleroy, le mardi 14 décembre à 15:00 Marché de Noël organisé par l’AMAPP des 4 Saisons. Produits proposés : légumes, œufs, produits laitiers, vins de Touraine, chocolats, cafés, thés, spécialités à base de fruits rouges, pintades, saf… Melleroy Marchais des champs, Melleroy Melleroy

2021-12-14T15:00:00 2021-12-14T19:00:00

