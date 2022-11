Marché de Noël Meistratzheim Meistratzheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Meistratzheim

Marché de Noël Meistratzheim, 10 décembre 2022, Meistratzheim. Marché de Noël

288 rue Principale Meistratzheim Bas-Rhin

2022-12-10 – 2022-12-10 Meistratzheim

Bas-Rhin Le désormais traditionnel marché de Noël, organisé par l’association des Amis des 3 Trèfles vous propose deux jours entièrement dédiés aux fêtes de Noël. Avec des produits artisanaux et locaux et de nombreuses animations. Buvette de Noël et restauration sur place. Organisé par l’association des Amis des 3 Trèfles, le marché de Noël vous propose des produits artisanaux et locaux, de nombreuses animations. Buvette et restauration sur place. +33 6 21 41 51 27 Meistratzheim

dernière mise à jour : 2022-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Meistratzheim Autres Lieu Meistratzheim Adresse 288 rue Principale Meistratzheim Bas-Rhin Ville Meistratzheim lieuville Meistratzheim Departement Bas-Rhin

Meistratzheim Meistratzheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meistratzheim/

Marché de Noël Meistratzheim 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël Meistratzheim Meistratzheim 10 décembre 2022 288 rue Principale Meistratzheim Bas-Rhin Bas-Rhin Meistratzheim

Meistratzheim Bas-Rhin