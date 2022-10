Marché de Noël médiéval Taulignan Taulignan Catégories d’évènement: Drme

Drme Taulignan Marché de noël médiéval dans les rues du villages. Nombreuses animations gratuites samedi et dimanche. Cracheurs et spectacle de feu, feu d’artifices, exposition, manège écologique, clan médiéval et bien plus encore !!! 85 artisans ! marchedenoel.taulignan26@gmail.com +33 7 68 49 70 04 https://www.facebook.com/profile.php?id=100063175423807 Taulignan

