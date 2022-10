Marché de Noël Médiéval Prayssac Prayssac Catégories d’évènement: Lot

Lot Prayssac EUR – Marché gourmand : sept producteurs locaux seront présents

– Huit chalets installés dans le village et des stands artisanaux qui proposeront leurs créations

– Animations : crèche, ballade en calèche tirée par des ânes, stand de tir, pêche aux canard, manège, bandas d’ Albas, loto animé par les élèves du collège d’ Istrie Préparez les fêtes de Noël à Prayssac ! Jill Wellington de Pixabay

