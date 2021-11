Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie, Orne Marché de Noël Médiéval et Gastronomique Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie Catégories d’évènement: Domfront en Poiraie

Domfront en Poiraie Orne Domfront en Poiraie Venez découvrir nos artisans qui feront revivre pour vous un savoir-faire oublié, accompagnés de nos saveurs du terroir.

Ludique et authentique, animé par la compagnie de musique médiévale Aragorn, ce marché de Noël enchantera petits et grands. Venez vous réchauffer en humant les odeurs d’antan et de nos terroirs sur des airs de fêtes…

C’est l’occasion de dénicher les derniers trésors pour votre hotte. En soirée, vous découvrirez l’atmosphère féérique du marché illuminé. Venez découvrir nos artisans qui feront revivre pour vous un savoir-faire oublié, accompagnés de nos saveurs du terroir.

+33 2 33 38 56 66 https://domfrontmedievales.wixsite.com/domfront-medievales

