Marché de Noël médiéval Châtenois

Châtenois

Marché de Noël médiéval

Place des Charpentiers et parc Ergé Châtenois Bas-Rhin

2022-11-26

Bas-Rhin Retrouvez dans une ambiance festive et musicale de nombreux artisans et producteurs locaux, des saynètes de cracheurs de feu, des musiciens…et des ateliers et jeux pour enfants. Vin chaud, buvette et petite restauration. Retour au Moyen Âge avec stands d’artisans et animations pour toute la famille Châtenois

