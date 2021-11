Marché de noël Mazières-de-Touraine, 4 décembre 2021, Mazières-de-Touraine.

Marché de noël Mazières-de-Touraine

2021-12-04 10:00:00 – 2021-12-04 16:00:00

Mazières-de-Touraine Indre-et-Loire Mazières-de-Touraine

L’APE de Mazières de Touraine organise son 6ème marché de Noël.

Venez nous rejoindre le samedi 4 décembre de 10h à 16h dans la cour de l’école.

Au programme :« buvette et petite restauration (Pass sanitaire obligatoire seulement buvette et restauration),stand APE et stands de producteurs et d’artisans locaux et visite du Père Noël.

L’APE de Mazières de Touraine organise son 6ème marché de Noël.

Venez nous rejoindre le samedi 4 décembre de 10h à 16h dans la cour de l’école.

Au programme :« buvette et petite restauration,stand APE et stands de producteurs et d’artisans locaux et visite du Père Noël.

apemazieresdetouraine@gmail.com +33 6 29 86 15 32

L’APE de Mazières de Touraine organise son 6ème marché de Noël.

Venez nous rejoindre le samedi 4 décembre de 10h à 16h dans la cour de l’école.

Au programme :« buvette et petite restauration (Pass sanitaire obligatoire seulement buvette et restauration),stand APE et stands de producteurs et d’artisans locaux et visite du Père Noël.

Pixabay

Mazières-de-Touraine

dernière mise à jour : 2021-11-16 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE