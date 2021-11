Mazères Mazères Gironde, MAZERES Marché de Noël Mazères Mazères Catégories d’évènement: Gironde

Mazères Gironde Mazères

L'Association des Parents d'élèves de Mazères organise un marché de Noël à la Salle des fêtes du village. L'occasion de se préparer pour les fêtes grâce à une grande variété de produits exposés (décorations de noël, pyrogravure, bougies, peintures, jouets pour enfants…) et de déguster un verre de vin chaud en famille ou entre amis.

