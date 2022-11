Marché de Noël Mauron Mauron Catégories d’évènement: Mauron

Morbihan Mauron L’association de commerçants et artisans organise son marché de Noël. Le Père Noël sera là pour accueillir les enfants et les grands au milieu des artisans et créateurs locaux qui auront de magnifiques créations sur leurs étals pour vous donner un tas d’idées cadeaux. Alain et sa calèche seront également présent pour des balades bucoliques dans le bourg, tandis que les cadets de Mauron assureront l’animation musicale à 10h.

Une restauration sera proposée sur place. +33 7 87 07 22 74

