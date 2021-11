Masclat Masclat Lot, Masclat Marché de Noël Masclat Masclat Catégories d’évènement: Lot

Masclat

Marché de Noël Masclat, 12 décembre 2021, Masclat. Marché de Noël Masclat

2021-12-12 09:30:00 09:30:00 – 2021-12-12 17:00:00 17:00:00

Masclat Lot Masclat Artisanat, créations, produits de pays, miel, huitres, canard…

Maquillage pour enfants, balades à poney ou en petite calèche.

Restauration sur place, crêpes, cafés…

Pass sanitaire obligatoirre angelique46@hotmail.fr ©noël

Masclat

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Masclat Autres Lieu Masclat Adresse Ville Masclat lieuville Masclat