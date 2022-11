Marché de Noël : Marzy Marzy Marzy Catégories d’évènement: Marzy

2022-12-03 13:00:00 – 2022-12-03 16:00:00

Nivre Marzy EUR Marché de Noël à l’IME Claude Joly à MARZY. Rendez-vous le samedi 3 décembre de 13h à 16h.

Sur place, buvette et petite restauration (barbe à papa, gâteaux), ventes de sapins et objets fabriqués par les jeunes.

Tombola et présence du Père Noël.

Infos au 03.86.59.56.17 +33 3 86 59 56 17

