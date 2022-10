Marché de Noël Marnay Marnay Catégories d’évènement: Haute-Sane

Haute-Sane Marnay Haute-Saône La commune de Marnay organise un Marché de Noël le samedi 10 décembre 2022 de 15 h à 21 h, au Moulin. Visite du Père Noël à 17 h, buvette et restauration. Vous découvrirez des exposants de bijoux, des produits artisanaux, des objets déco, qui pourront vous donner des idées de cadeaux de Noël. Si vous souhaitez exposer lors de ce marché, vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès des services de la mairie (contact 03 84 31 74 42). mairie@marnay70.com +33 3 84 31 74 42 Marnay

