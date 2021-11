Marnay Marnay 70150, Marnay Marché de Noël Marnay Marnay Catégories d’évènement: 70150

Marnay 70150 La commune de Marnay organisera un Marché de Noël ouvert à tous, particuliers comme professionnels, le samedi 11 décembre 2021 de 15 h à 21 h 00, au Château de Marnay, Place jean de Joinville. Une visite du Père Noël, une restauration, une buvette, ainsi que d’autres animations seront prévues, pour passer une agréable soirée. Vous découvrirez des exposants de Bijoux, des produits artisanaux, des objets déco, qui pourront vous donner des idées de cadeaux de Noël. Si vous souhaitez exposer lors de ce marché, vous pouvez vous inscrire auprès de la mairie, en remplissant un formulaire d’inscription avant le 21 novembre 2021. Le marché se fera uniquement en extérieur. mairie.marnay.accueil@orange.fr +33 3 84 31 74 42 La commune de Marnay organisera un Marché de Noël ouvert à tous, particuliers comme professionnels, le samedi 11 décembre 2021 de 15 h à 21 h 00, au Château de Marnay, Place jean de Joinville. Une visite du Père Noël, une restauration, une buvette, ainsi que d’autres animations seront prévues, pour passer une agréable soirée. Vous découvrirez des exposants de Bijoux, des produits artisanaux, des objets déco, qui pourront vous donner des idées de cadeaux de Noël. Si vous souhaitez exposer lors de ce marché, vous pouvez vous inscrire auprès de la mairie, en remplissant un formulaire d’inscription avant le 21 novembre 2021. Le marché se fera uniquement en extérieur. Marnay

