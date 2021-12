Margon Margon Hérault, Margon MARCHE DE NOËL Margon Margon Catégories d’évènement: Hérault

Margon

MARCHE DE NOËL Margon, 18 décembre 2021, Margon. MARCHE DE NOËL Margon

2021-12-18 – 2021-12-19

Margon Hérault Margon Marché de Noël artisanal à Margon 18 et 19 décembre de 14h à 19h.

Château gonflable, buvette, vin chaud, tombola vente de patisseries. Visite du Père Noël, Tour du village au lampions à 17h30. Pass sanitaire obligatoire. Contact 0613425915 Marché de Noël artisanal à Margon 18 et 19 décembre de 14h à 19h.

Château gonflable, buvette, vin chaud, tombola vente de patisseries. Visite du Père Noël, Tour du village au lampions à 17h30. Pass sanitaire obligatoire. Contact 0613425915 +33 6 13 42 59 15 Marché de Noël artisanal à Margon 18 et 19 décembre de 14h à 19h.

Château gonflable, buvette, vin chaud, tombola vente de patisseries. Visite du Père Noël, Tour du village au lampions à 17h30. Pass sanitaire obligatoire. Contact 0613425915 MAIRIE MARGON

Margon

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Margon Autres Lieu Margon Adresse Ville Margon lieuville Margon