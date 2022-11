Marché de noël : marché du solstice Concoret Concoret Catégories d’évènement: Concoret

Morbihan

Marché de noël : marché du solstice Concoret, 10 décembre 2022, Concoret. Marché de noël : marché du solstice

Espace Eon de l’étoile Rue Renan le Cunff Concoret Morbihan Rue Renan le Cunff Espace Eon de l’étoile

2022-12-10 – 2022-12-11

Rue Renan le Cunff Espace Eon de l’étoile

Concoret

Morbihan Concoret Un marché de Noël est organisé par Brocéliand’co, les Gens d’Ici en partenariat avec la mairie de Concoret. Les artisans créateurs, tous installés en Brocéliande ou en Bretagne, vous attendent pour vous faire découvrir leurs créations pour des cadeaux uniques. Il y en a pour tous les goûts et tous les prix pour faire plaisir et se faire plaisir.

Et le dimanche après-midi, des ateliers d’origamis ainsi qu’un concert de harpes celtiques égayeront encore plus la place. De 14h à 18h +33 6 14 82 85 89 Rue Renan le Cunff Espace Eon de l’étoile Concoret

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Concoret, Morbihan Autres Lieu Concoret Adresse Concoret Morbihan Rue Renan le Cunff Espace Eon de l'étoile Ville Concoret lieuville Rue Renan le Cunff Espace Eon de l'étoile Concoret Departement Morbihan

Concoret Concoret Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concoret/

Marché de noël : marché du solstice Concoret 2022-12-10 was last modified: by Marché de noël : marché du solstice Concoret Concoret 10 décembre 2022 Concoret Espace Eon de l'étoile Rue Renan le Cunff Concoret Morbihan morbihan

Concoret Morbihan