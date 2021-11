La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Finistère, La Forêt-Fouesnant Marché de Noël – Manoir du Stang La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

2021-12-18 13:00:00 – 2021-12-19 18:00:00

La Forêt-Fouesnant Finistère Marché de Noël (en intérieur) : vente de produits artisanaux, locaux et monastiques. Visite du Manoir du Stang

Chorale de chants traditionnels chrétiens et sonneurs de bagad

