2022-11-27 09:30:00 09:30:00 – 2022-11-27 18:30:00 18:30:00

Le marché de Noël de Mannevillette aura lieu le dimanche 27 novembre dans la salle polyvalente de 9h30 à 18h30.

L’Association des Parents d’Élèves de Mannevillette (APEM) vous y attend avec impatience.

De nombreux exposants (plus de 20) vous permettront de finaliser vos cadeaux de fin d’année : coffret de café, peintures, décorations de tables, produits de beauté…

La visite du Père Noël aura lieu et la prise de photos sera possible (de 10h à 12h et de 14h à 17h).

Entrée gratuite.

