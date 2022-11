Marché de Noël Malestroit Malestroit Catégories d’évènement: Malestroit

Marché de Noël Malestroit, 3 décembre 2022, Malestroit. Marché de Noël

Place du Docteur Jean Queinnec Malestroit Morbihan

2022-12-03 – 2022-12-03 Malestroit

Morbihan Les exposants proposent de l’artisanat traditionnel, des jouets, bijoux, des décorations de table et toutes sortes de produits gastronomiques.

Venez découvrir les nombreuses animations durant les deux jours du Marché de Noël sur la place Queinnec à Malestroit : > Samedi 3 décembre de 12h00 à 20h00

> Dimanche 4 décembre de 10h00 à 18h00 +33 2 97 75 11 75 http://www.villedemalestroit.bzh/ Malestroit

