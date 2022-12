Marché de Noël Maisonnisses Maisonnisses MaisonnissesMaisonnisses Catégories d’évènement: Creuse

Marché de Noël Maisonnisses, 21 décembre 2022

2022-12-21 15:00:00 – 2022-12-21 19:00:00

Maisonnisses Creuse
Rdv devant la mairie à partir de 15h. Organisé par l'association La Chalandise.

Marché de producteurs et artisans. Tombola et petite restauration sur place (vin chaud, crêpes et chocolat chaud)

