Xertigny Xertigny Vosges, Xertigny MARCHE DE NOEL MAISON MOINE Xertigny Xertigny Catégories d’évènement: Vosges

Xertigny

MARCHE DE NOEL MAISON MOINE Xertigny, 26 novembre 2021, Xertigny. MARCHE DE NOEL MAISON MOINE Rasey 1090 La Manche Xertigny

2021-11-26 16:00:00 – 2021-12-19 20:00:00 Rasey 1090 La Manche

Xertigny Vosges Xertigny La Maison Moine est fière de vous inviter à participer à son premier Marché de Noël !

Les festivités commenceront dès le vendredi 26 novembre, et continueront tous les week-ends jusqu’à Noël.

Au programme ;

* De nombreux exposants seront présents sur place, des producteurs locaux de produits du terroir

* Visite du père Noël

* Ateliers pour les enfants

* Animations diverses

* Restauration sur place

Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble, la magie de Noël +33 3 29 30 83 78 http://www.crillon-moine.fr/ pixabay

Rasey 1090 La Manche Xertigny

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Vosges, Xertigny Autres Lieu Xertigny Adresse Rasey 1090 La Manche Ville Xertigny lieuville Rasey 1090 La Manche Xertigny