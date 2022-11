Marché de Noël Maison Familiale de Songeons Songeons Songeons Catégories d’évènement: Oise

Songeons

Marché de Noël Maison Familiale de Songeons Songeons, 9 décembre 2022, Songeons. Marché de Noël Maison Familiale de Songeons

Route de Dieppe Songeons Oise

2022-12-09 – 2022-12-09 Songeons

Oise Les élèves de bac1 CGEA de la Maison Familiale Rurale de Songeons organisent leur 9ème marché de noël, le vendredi 9 décembre de 16h à 21h au pôle pédagogique, route de Dieppe. Entrée gratuite.

Présence de nombreux créateurs et producteurs.

Venez nombreux ! Les élèves de bac1 CGEA de la Maison Familiale Rurale de Songeons organisent leur 9ème marché de noël, le vendredi 9 décembre de 16h à 21h au pôle pédagogique, route de Dieppe. Entrée gratuite.

Présence de nombreux créateurs et producteurs.

Venez nombreux ! mfr.songeons@mfr.asso.fr +33 3 44 82 30 03 http://www.mfrsongeons.com/ MFR Songeons

Songeons

dernière mise à jour : 2022-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Songeons Autres Lieu Songeons Adresse Route de Dieppe Songeons Oise Ville Songeons lieuville Songeons Departement Oise

Songeons Songeons Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/songeons/

Marché de Noël Maison Familiale de Songeons Songeons 2022-12-09 was last modified: by Marché de Noël Maison Familiale de Songeons Songeons Songeons 9 décembre 2022 Oise Route de Dieppe Songeons Oise Songeons

Songeons Oise