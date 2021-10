Saint-Jean-de-la-Ruelle Maison de la Musique et de la Danse Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle MARCHE de NOEL Maison de la Musique et de la Danse Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-la-Ruelle

MARCHE de NOEL Maison de la Musique et de la Danse, 5 décembre 2021, Saint-Jean-de-la-Ruelle. MARCHE de NOEL

Maison de la Musique et de la Danse, le dimanche 5 décembre à 10:00

L’Amicale de la Fête et des Loisirs organise son Marché de Noël, le 5 Décembre à la Maison de la Musique et de la Danse,à SAINT JEAN DE LA RUELLE; Venez à la renconrtre de nombreux artisans; Apiculteur, Produits du Périgord, Créateurs de bijoux, sacs à main, Produits bien-etre. Céramiste, Peinture, Sculpture sur bois . Accessoires couture pour vélo . Tableau en relief etc…. Animations : Atelier de bonbons des lutins, BERNARD et son ORGUE de BARBARIE de 14h à 18h, . le PERE NOEL sera présent BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

ENTREE GRATUITE

2ème édition de notre Marche de Noël à la Maison de la Musique et de la Danse. Maison de la Musique et de la Danse 29 rue Bernard Million, Saint Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T10:00:00 2021-12-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Autres Lieu Maison de la Musique et de la Danse Adresse 29 rue Bernard Million, Saint Jean de la Ruelle Ville Saint-Jean-de-la-Ruelle lieuville Maison de la Musique et de la Danse Saint-Jean-de-la-Ruelle