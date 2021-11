Mondonville Mairie Mondonville Marché de Noël Mairie Mondonville Catégorie d’évènement: Mondonville

Marché de Noël

le samedi 11 décembre

### Le marché de Noël vous accueille le samedi 11 décembre sur le parvis de la mairie. Venez vous plonger dans l’ambiance féérique de Noël au milieu des illuminations et des 17 stands. Les exposants vous proposeront de nombreuses idées cadeaux : décoration de Noël, bijoux, pièces uniques de créateurs… Sans oublier les délices de Noël, vin chaud, crêpes, chocolats. Le père Noël viendra pour le bonheurs des petits et des grands, vous pourrez même immortaliser ce moment avec le photographe présent. (photo à partir de 3euros format 10×15) On vous attend nombreuses et nombreux pour partager ce moment convivial. Le pass sanitaire vous sera demandé si les mesures gouvernementales ne changent pas d’ici cette date. Mondonville – Mairie de Mondonville Mairie , Mondonville Mondonville

2021-12-11T17:00:00 2021-12-11T21:00:00

