2022-12-04 – 2022-12-04 Mainsat Creuse Mainsat DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 – 10h à 18h

Salle du temps libre

Marché de Noël Nombreux exposants : cadeaux personnalisés, produits régionaux, bijoux, divers produits de fabrication artisanale…

Buvette et restauration rapide

Père Noël à 15h30 Mainsat

