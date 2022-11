Marché de Noël Magny-Cours, 26 novembre 2022, Magny-Cours.

EUR Le samedi 26 novembre, venez rencontrer entre autre nos producteurs et artisans locaux au Village de Magny-Cours :

– Les produits des fromageries Les p’tits Canailloux et Ferme du Creuset .

– Le domaine du bois bourbon de Livry et ses vins

– La magie du levain de Damien Remuzon et ses pains spéciaux

– L’artiste les ptits crayons qui réalisera vos portraits sur demande , et qui viendra exposer le monde d’Harry Potter.

– Le miel de Michel Corot

– EMAWI et son jeu de société made in Saint Parize, France .

– L’atelier de Loucet et ses créations

– Bowow et ses accessoires hommes , femmes, enfants 100% faits mains et respectueux de l’environnement.

– Evelynecouture – Tout pour la maison et ses accessoires pour la maison et Noël (couture , tricot)

– Marine Pichot et ses produits de beauté

-Le Racing Team Moto Endurance et ses paniers garnis

– Sabrina Narcy et ses décorations de Noël

– Artist’ Déco et ses sculptures sur bois

-Le camion Le Pour’Boire, ses boissons de Noël et ses box gourmandes de fondue au fromage.

– Sans oublier le Stand APE avec ses gourmandises sucrées / salées et une vente de ballotins de fritures/chocolats made in Magny-cours, le miel et bonbons de Xavier Daignot , les sapins en bois au profit de l’ADAPEI 58.

amicale.parents.deleves.58470@gmail.com

Magny-Cours

