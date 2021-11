Magalas Magalas Hérault, Magalas MARCHE DE NOËL Magalas Magalas Catégories d’évènement: Hérault

2021-12-19 10:00:00 – 2021-12-19 18:00:00

Magalas Hérault Magalas Dimanche 19 décembre à Magalas, sur la promenade, Marché de Noël de 10h à 18h avec de nombreux exposants : stands gourmands, artisans, créateurs, patinoire.

de 10h à 12h : balades à dos d’ânes – gratuit.

