Marché de noël Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Luz-Saint-Sauveur

Marché de noël Luz-Saint-Sauveur, 24 décembre 2022, Luz-Saint-Sauveur. Marché de noël

LUZ-SAINT-SAUVEUR Rues du village Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrnes OT de Luz St Sauveur|CDT65 Rues du village LUZ-SAINT-SAUVEUR

2022-12-24 16:00:00 16:00:00 – 2022-12-24 19:00:00 19:00:00

Rues du village LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur

Hautes-Pyrnes Luz-Saint-Sauveur Venez flâner et faire vos derniers achats de Noël sur notre marché de producteurs, d’artisans et de créateurs locaux. C’est sur, vous y trouverez une gourmandise, un produit, une création typiquement locale qui vous plaira ot@luz.org +33 5 62 92 30 30 http://www.luz.org/ Rues du village LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-10-13 par OT de Luz St Sauveur|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrnes OT de Luz St Sauveur, CDT65 Rues du village LUZ-SAINT-SAUVEUR Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville Rues du village LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur Departement Hautes-Pyrnes

Marché de noël Luz-Saint-Sauveur 2022-12-24 was last modified: by Marché de noël Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 24 décembre 2022 Hautes-Pyrnes Luz-Saint-Sauveur LUZ-SAINT-SAUVEUR Rues du village Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrnes OT de Luz St Sauveur|CDT65

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrnes