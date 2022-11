Marché de Noël Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Sane

Luxeuil-les-Bains

Marché de Noël, 9 décembre 2022, Luxeuil-les-Bains.

Place de l'Abbaye Luxeuil-les-Bains

2022-12-09 – 2022-12-24

Haute-Sane EUR 0 Chalets gourmands, produits locaux, place de l’abbaye, les vendredis, samedis, et dimanches.

Vin chaud, escargots, gaufres, bijoux, idées cadeaux, bières de Noël, savons, tartines chaudes, soupe à l’oignon…

Venez faire le plein de bonnes choses et passez un moment convivial au cœur de notre marché de Noël authentique et chaleureux ! tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr +33 3 84 40 06 41 https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/ Luxeuil-les-Bains

