Marché de Noël Lutzelhouse, 19 décembre 2021, Lutzelhouse.

Marché de Noël Lutzelhouse

2021-12-19 11:00:00 – 2021-12-19 20:00:00

Lutzelhouse 67130 Lutzelhouse

Marché de Noël de village qui présente de beaux produits artisanaux et du terroir. Profitez de l’ambiance et des animations musicales et contes de Noël ainsi que d’une petite restauration et bien entendu, de la visite tant entendue du père Noël en personne !

Marché de Noël de village qui présente de beaux produits artisanaux et du terroir. Profitez de l’ambiance et des animations musicales de Noël ainsi que d’une petite restauration.

+33 6 98 02 32 34

Marché de Noël de village qui présente de beaux produits artisanaux et du terroir. Profitez de l’ambiance et des animations musicales et contes de Noël ainsi que d’une petite restauration et bien entendu, de la visite tant entendue du père Noël en personne !

Lutzelhouse

dernière mise à jour : 2021-10-29 par