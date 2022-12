Marché de Noël Lupstein Lupstein Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marché de Noël Lupstein, 16 décembre 2022, Lupstein. Marché de Noël

2022-12-16 – 2022-12-16 Lupstein

Bas-Rhin Lupstein Les associations de Lupstein vous invitent à leur marché de Noël le vendredi 16 décembre 2022 à 18 h. Celui-ci débutera par un concert organisé à l’église et proposé par les enfants de notre école. La fête se poursuivra dans les locaux de l’école du village pour un moment de partage, de convivialité et de bonne humeur. Des artisans locaux vous accueilleront pour vous faire partager leur passion de la création et les associations vous régaleront avec vin chaud, jus de pomme chaud, différentes gourmandises salées et sucrées…. +33 6 72 21 87 68 Lupstein

