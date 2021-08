Luçon Luçon Luçon, Vendée MARCHÉ DE NOËL Luçon Luçon Catégories d’évènement: Luçon

Vendée

MARCHÉ DE NOËL Luçon, 4 décembre 2021, Luçon. MARCHÉ DE NOËL 2021-12-04 – 2021-12-04 Place du Général Leclerc Place des Acacias

Luçon Vendée comitedesfeteslucon@gmail.com +33 7 49 01 10 24 dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Luçon, Vendée Autres Lieu Luçon Adresse Place du Général Leclerc Place des Acacias Ville Luçon lieuville 46.45424#-1.16822