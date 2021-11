Luc-en-Diois Luc-en-Diois Drôme, Luc-en-Diois Marché de Noël Luc-en-Diois Luc-en-Diois Catégories d’évènement: Drôme

Luc-en-Diois

Marché de Noël Luc-en-Diois, 18 décembre 2021, Luc-en-Diois. Marché de Noël Salle des Voconces Place du Champ de Mars Luc-en-Diois

2021-12-18 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-18 22:00:00 22:00:00 Salle des Voconces Place du Champ de Mars

Luc-en-Diois Drôme Luc-en-Diois L’association La Manufacture organise à nouveau son Marché de Noël à Luc-en-Diois ! Il se déroulera en extérieur et il est dédié à l’artisanat, l’artisanat d’art, aux produits de bouche, d’habillement, de soin et d’hygiène… lamanufacture26@gmail.com Salle des Voconces Place du Champ de Mars Luc-en-Diois

dernière mise à jour : 2021-11-17 par Office de Tourisme du Pays Diois

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Luc-en-Diois Autres Lieu Luc-en-Diois Adresse Salle des Voconces Place du Champ de Mars Ville Luc-en-Diois lieuville Salle des Voconces Place du Champ de Mars Luc-en-Diois