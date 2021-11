Lorquin Lorquin 57790, Lorquin MARCHÉ DE NOËL Lorquin Lorquin Catégories d’évènement: 57790

MARCHÉ DE NOËL Salle des fêtes 41 rue du Général Leclerc Lorquin

2021-12-05 10:00:00 – 18:00:00

Lorquin 57790 Venez trouver des idées cadeaux pour les fêtes au marché de Noël de Lorquin ! Il aura lieu dimanche 5 décembre 2021 de 10h00 à 18h00, à la salle des fêtes. Une manifestation de l’association Mam Abracadabra. Un photographe professionnel sera présent sur place et on murmure que le Père Noël avec des friandises ! Renseignements exposants : 06 78 05 08 42 +33 6 78 05 08 42 libre de droits – Alisa Anton pour Unsplash

