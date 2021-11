Longny les Villages Longny les Villages Longny les Villages, Orne Marché de Noël Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Marché de Noël Longny les Villages, 5 décembre 2021, Longny les Villages. Marché de Noël Salle des fêtes LONGNY-AU-PERCHE Longny les Villages

2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 18:00:00 Salle des fêtes LONGNY-AU-PERCHE

Le VAL vous propose son traditionnel marché de Noël avec artisanat et produits du terroir.

+33 6 60 08 25 77

