MARCHÉ DE NOËL Loison

2021-12-19 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-19 20:00:00 20:00:00

L'Atelier de Clotilde vous propose un marché de Noël haut en couleur. On y trouvera des jus de fruits, évidemment, mais aussi des huîtres, des escargots, des chocolats, du foie gras et des terrines, des fruits, des légumes, des produits très locaux…Et des animations pour les enfants, balades en poneys, jeux… De qui passer un superbe après-midi aux Portes de Verdun!

