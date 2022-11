Marché de Noël Lizio Lizio Catégories d’évènement: Lizio

Morbihan

Marché de Noël Lizio, 17 décembre 2022, Lizio. Marché de Noël

Lizio Morbihan

2022-12-17 14:00:00 – 2022-12-17 20:00:00 Lizio

Morbihan Lizio Venez profiter de la magie de Noël à Lizio!

Nombreux exposants, animations pour les enfants, maison du père Noël, soupe, vin chaud et bière de Noël, restauration du place. +33 2 97 74 93 12 Lizio

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Lizio, Morbihan Autres Lieu Lizio Adresse Lizio Morbihan Ville Lizio lieuville Lizio Departement Morbihan

Lizio Lizio Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lizio/

Marché de Noël Lizio 2022-12-17 was last modified: by Marché de Noël Lizio Lizio 17 décembre 2022 Lizio Lizio, Morbihan morbihan

Lizio Morbihan