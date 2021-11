Marché de Noël Lizine, 28 novembre 2021, Lizine.

Marché de Noël Lizine

2021-11-28 – 2021-11-28

Lizine Doubs Lizine

Plus de 10 exposants au marché avec atelier de bricolages avec l’association Culture et Loisirs de Lizine. Boissons chaudes et petites douceurs sont également au programme.

Lizine

dernière mise à jour : 2021-11-19 par