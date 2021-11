Marché de Noël Liesle, 12 décembre 2021, Liesle.

Venez nombreux au marché de Noël du P’tit Lieslois ! Balade en calèche et poneys. Le père Noël arrive à 15h. Exposition de 2CV. Nombreuses animations et exposants locaux. Concert de Freaks de 16h à 18h et de Jerry King and the Raidfish de 19h à 21h.

+33 3 81 57 44 43 https://www.lepetitlieslois.fr/menu

