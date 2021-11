Lévignacq Lévignacq Landes, Lévignacq Marché de Noël Lévignacq Lévignacq Catégories d’évènement: Landes

Marché de Noël Lévignacq, 12 décembre 2021, Lévignacq. Marché de Noël Lévignacq

2021-12-12 – 2021-12-12

Lévignacq Landes Lévignacq Artisnas, producteurs et commerçants.

Buvette, grillades, vin chaud, concert, vente de gâteaux, jouets.

