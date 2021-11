Lévignac-de-Guyenne Lévignac-de-Guyenne Lévignac-de-Guyenne, Lot-et-Garonne Marché de Noël Lévignac de Guyenne Lévignac-de-Guyenne Lévignac-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lévignac-de-Guyenne

2021-12-11 14:00:00 – 2021-12-11 22:00:00

Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne Marché de Noël avec de nombreux exposants : artisans, créateurs, gourmandises, marron chaud à emporter, vin chaud, huîtres, foie gras… Des animations et tombola sont organisées.

Petite restauration sur place.

Lévignac-de-Guyenne

